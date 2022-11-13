最近廣東潮州饒平縣一輛特斯拉疑似發生失控，高速狂奔2.6公里，造成2死3傷的嚴重後果。據陸媒報導，事故發生前該輛特斯拉時速曾高達198公里，車主表示猛踩剎車卻毫無反應，被迫一路鳴喇叭示警。目前廣東潮州警方正在對事故進行調查。

據《界面新聞》報導，當地交警回應體詢問時表示，本次事故仍在調查中，鑒定結果尚未出來，目前已經排除酒駕、毒駕的可能，將對車輛進行檢測。

據網路視頻顯示，這輛純白色特斯拉在靠邊停車失敗後突然不斷加速，儘管車主不斷鳴笛示警，猛打方向試圖避免發生碰撞，但終因速度過快先後撞上2輛摩托車與兩輛自行車。據悉，事故車輛最快時速一度達到了198公里每小時。

報導說，11月12日晚間，肇事的特斯拉車主的親屬在微博發文稱，車主在停車時發現制動踏板很難踩動無法停車，在按下P檔後也並未將車成功刹停。在向左開上水泥路面後車輛突然開始加速，當事人在加速途中多次踩下刹車但車速依舊越來越快，最終導致慘劇發生。監控視頻顯示，車輛尾部刹車燈疑似多次亮起，但車輛並未明顯減速。

家屬表示，事故發生後特斯拉廠家曾派兩名工作人員到現場調查，目前尚未給出確定說法。據稱，涉事車主曾經是一名職業貨車司機，該車輛也一直由他使用，目前這名車主仍在醫院接受治療。

界面新聞請求特斯拉置評，但尚未收到回復。截至發稿，特斯拉官方並未就該起事故做出任何回復。

有資深電動車博主發微博稱，自己以媒體身份向特斯拉官方求證並收到回復。特斯拉認為從現場視頻可以看出，車輛高速行駛過程中刹車燈長時間沒有點亮。後台數據顯示，車輛電門被長期深度踩下且在全程沒有踩刹車，行駛期間駕駛員曾四次短暫按下P檔按鈕，又快速鬆開，同時制動燈也快速點亮並熄滅。

該博主還稱，警方正在尋求第3方鑒定機構進行鑒定以還原事故真相，特斯拉也將積極提供必要協助。目前，這位博主的說法尚未得到特斯拉官方的證實。