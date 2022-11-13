新北市家禽家畜肉品產業代表今(13)日成立聯合後援會，力挺新北市長侯友宜連任，現場高達1200人參加，高舉侯市長旗幟齊喊凍蒜，氣氛相當熱烈；侯友宜致詞時也回憶起兒少歲月，都是靠著父親經營豬肉攤養活全家，「回到這裡，彷彿回到家，大家在乎的事情，就是我最關心、最要做的事！」

侯友宜致詞時也回憶起小時候協助父親經營豬肉攤的時光，常常一大早就出門到屠宰場殺豬，然後到市場賣豬肉，因此對於所有肉品業者的辛勞，很能夠感同身受，「回到這裡，看到大家的熱情，彷彿回到家般熟悉與溫馨」。

侯友宜表示，他從父親身上學到人生最重要的一件事，就是要好好努力、認真做事，因此他從事公職40幾年來，始終秉持這樣的精神，不分黨派、顏色，大家都是一家人，一起把事情做好，如同賣豬肉就要把品質顧好，當市長就要把市政做好，說的話就要做到。

他指出，自己常到市場關心豬肉攤商，1天賣完1隻、2隻就很不容易，「政府要顧的是市民的生活，說大話都沒有用」，因此所有市民在乎的事情，就是他最關心、最要做的事，「台灣的未來在所有人的身上，這一代做得好，讓下一代有好生活，就是彼此最重要的責任」，期盼大家在年底一同站出來，支持勇敢、認真做事的人，「因為有你們的支持，我會繼續認真拚，拚大家的好日子！」 。