林秋蘭表示，她在東海里居住30年，服務在地近20年，相當了解當地里民的需求，盼繼續為里民服務。（林秋蘭競總提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍井區東海里里長林秋蘭13日傍晚在龍井區國際街東海漁村停車場成立競選總部，與台中市長盧秀燕、市議員林孟令一同拚連任，立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒也到場相挺。林秋蘭表示，她在東海里居住30年，服務在地近20年，相當了解當地里民的需求，盼繼續為里民服務。

今日競選總部成立，現場湧入逾500位鄉親到場支持，林秋蘭說，4年前盧秀燕第一次選市長、林孟令第一次選市議員，她第一次選里長，都是在這裡，今年3人再次回到這裡一同拚連任；林秋蘭表示，她在東海里居住30年，過去曾擔任鄉代表13年，後又擔任里長4年，深耕地方近20年，最了解當地里民的需求。

林秋蘭說，過去東海里在都市計畫外，因此缺乏公共設施，東海里的里民約有1萬人，但目前東海里的里民活動中心僅有1樓、30幾坪的空間，無法容納如此多居民使用，近期有開發公司捐出公設用地，她與林孟令積極爭取建設新的里民活動中心，並將舊的里民中心改建成社教館，設置兒童遊戲區，供兒童及長輩休憩。

另外，她也積極爭取中科西南向道路打通、都會南街拓寬工程等，目前中科西南巷即將通車，都會南街拓寬工程也已完工，期盼能紓解當地交通；未來會持續爭取將公設用地變更為活動中心、停車場、兒童遊戲區、公園綠地等多目標使用。