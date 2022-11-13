根據中廣委託蓋洛普新竹市長選戰民調結果，國民黨候選人林耕仁民調暫居第三，逆勢上升3.5個百分點。國民黨桃園市議員候選人凌濤表示，林耕仁還是有機會當選。前民進黨立委沈富雄點頭表示，非常同意。

凌濤11日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨新竹市長候選人沈慧虹有前新竹市長林智堅的包袱，林耕仁不是沒有機會到最後奮力一搏。林耕仁有前高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科站台，氣勢也很好，如果在其他兩候選人都陷入爭議的過程中，國民黨全黨一力，包括國民黨主席朱立倫等所有大咖，全部都去支持，林耕仁是有機會的。

沈富雄表示，他非常同意凌濤的講法，現在國民黨桃園市長候選人張善政的選情已經比較穩了。建議凌濤就離開桃園進駐新竹，此時眾人喊 「他要選桃園市議員」；沈富雄表示，凌濤照樣會當選，新竹能見度更高。

沈富雄認為，林耕仁不是不能改變策略，戰略的轉折當然隨時都可以發生，林耕仁應該可以左右開弓，因為兩個對手都有問題，若打得好，未嘗沒有希望。