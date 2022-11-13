根據「QuickseeK民調中心」13日發布桃園市長選前封關民調，鄭運鵬39.2%、張善政38.5%，鄭運鵬支持度反超張善政0.7個百分點。

桃園市長最新民調結果，四位候選人的支持度，鄭運鵬以39.2%的支持度微幅領先張善政38.5%，雙方差距僅0.7個百分點，仍在抽樣誤差範圍內。此外，賴香伶與鄭寶清的支持度分別為7.2%、5.9%。

和上一次(11/1-11/4)的調查結果相比，鄭運鵬的支持度微幅增加1.0個百分點，而張善政則減少0.2個百分點。另外，賴香伶(減少1.0個百分點)、鄭寶清(減少0.2個百分點)支持度都呈現下降的趨勢。

其中，鄭運鵬以60歲以上(52.5%)、40-49歲(39.7%)的支持度較高；張善政則以50-59歲(52.5%)的支持度較高。從政黨傾向來看，民進黨支持者有90.1%表示會投給鄭運鵬，國民黨支持者則有94.2%表示會投給張善政，民眾黨支持者則有47.1%表示會投給張善政、30.1%會投給賴香伶。

根據調查結果，桃園市長當選看好度，張善政以41.6%領先鄭運鵬36.7%。從交叉分析來看，年齡越高者看好鄭運鵬當選的比例越高。另外，從政黨傾向來看，民進黨支持者，84.6%表示看好鄭運鵬當選。國民黨支持者則有93.0%看好張善政當選，台灣民眾黨62.8%看好張善政當選。

本次調查由QuickseeK民調中心出資且執行，調查期間於2022年11月09日至2022年11月12日，調查對象為戶籍於桃園市13個行政區年滿20歲之一般民眾，採用分層隨機抽樣方式，採用多重精準投放方式發送簡訊問卷連結，由受訪者回填問卷方式進行，並且排除重複填答者。此次調查共完成1,823份有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，正負2.30個百分點。