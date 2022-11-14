主播沈泳吟過去播報深夜新聞4年多，現在主持娛樂新聞節目《娛樂壹級棒》，憑著亮眼外型、專業表現深受觀眾喜愛。不過男粉絲恐怕要心碎了，沈泳吟今（13日）分享喜訊，原來雙十一當天她被男友驚喜求婚，甜蜜地高喊：「Yes I do」

沈泳吟13日在臉書粉專PO文表示，雙十一當天本來以為要去餐廳試菜，想不到男友無預警求婚，成為「雙十一驚喜」；照片中，沈泳吟綁著俐落的馬尾，身穿蕾絲透膚上衣和純白西裝褲，手捧著紅色玫瑰花束，男友則穿灰色西裝，小倆口深情地親吻，沈泳吟亮出左手無名指上的婚戒，男友手上也寫著英文「She said,Yes.（她說好）」閃瞎一票人。

此則釣出主播李珮瑄、曾鈴媛留言恭喜，其餘網友也湧入祝福：「以後一定要幸幸福福啊」、「郎才女貌～很帥很美」、「真正鐵粉只有祝福」、「在千年難得一遇的日子，解鎖幸福成就」、「女神主播要出嫁了」、「恭喜女神～不過一票粉絲可能必須在陰影度過週日下午」。

根據《ETtoday星光雲》報導，沈泳吟透露男友的求婚誓言很精簡，「已經走過了7年，未來是否陪著我一起走下去」她當時感動不已，努力忍住淚。

沈泳吟曾播報夜貓子新聞4年多，收視率相當不錯，但考量熬夜多年導致婦科不佳，決定轉戰到其他的時段，死忠的觀眾也愛相隨，如今沈泳吟的人生將邁入新的階段，粉絲也為她感到高興。