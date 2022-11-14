不論何種形式的癌症都毫不留情地提醒我們：長壽是一種不穩定的成就，必須抵禦快速的細胞分裂這股不受束縛的力量才能達成。動物的多細胞性帶來了較長的生命，但罹患癌症的風險，就是牠們必須付出的代價。細胞為什麼會變成流氓細胞呢？問題主要來自控制基因功能的DNA基因編碼發生自發性改變，稱為「體細胞突變」。每進行一次細胞分裂，DNA就會被複製，所以每一個新細胞都會有原細胞複製的編碼。這種複製很少會出錯，但不代表沒有。就算是很少見的事件，在機會夠多的時候，都可能變成不得不發生的事。只要一個禮拜的時間，你腸子表面的所有細胞都會因為細胞分裂而被取代― 而且是兩次。一次的體細胞突變不足以讓一個細胞在細胞分裂時失控，但是已經足以磨損煞車線，讓後代的細胞走上通往癌症終點的那條路。到了六十歲的時候，在你腸子裡提供替代細胞的幹細胞當中，有一些可能已經分裂過三千次了。這個數字再乘上腸子裡數千萬的幹細胞，結果會相當龐大；如果還不能以某種方法控制突變，那麼有些人在六十歲的時候，身體裡已經累積了數百種的突變。但如果是這樣的話，怎麼會有人能活過六十歲呢？

癌症是動物多細胞性的一項災害，但是癌症並不能決定不同物種的壽命長短，而這是另一個謎團。若比較不同動物因癌症而導致的死亡率，你會發現這個數字其實並不如想像中的有很大差異。舉例來說，大約有百分之二十的狗死於癌症，而白鯨則是百分之十八。根據目前的觀察結果，美國死於癌症的人，約占總人口的百分之二十五。這種物種間的微小差異非常重要，因為癌症發生的比例，似乎和物種的壽命長短沒有關係― 從壽命約十年的狗，到壽命約四十年的白鯨，到約八十年的人類都一樣；和物種的體型大小也無關（白鯨的體重最重可達到一噸半）。但是癌症發生率應該會隨著體型與壽命而增加才對，因為這兩項條件都會使動物體細胞突變的風險變大，促使細胞分裂失控。動物的體型愈大，風險愈高，因為牠們比小型動物的細胞更多；壽命愈長，風險也愈高，因為牠們需要更多次的細胞分裂來取代舊細胞。因此，年齡與體型應該會讓至少一個細胞癌化的風險變大，而這可能會導致致命的後果。

讓我們試著用簡單的算式來檢視這個論點。根據美國癌症協會的紀錄，九十歲的人類罹患結直腸癌的機率是百分之五．三，小鼠的細胞數量大約比人類少一千倍，這代表就算牠活到九十歲（這至少是牠們實際壽命的三十倍），牠們死於結直腸癌的機率，也會比九十歲的人類少一千倍，也就是極小的百分之○．○○五三。相反的，藍鯨的體重以及細胞數量是人類的一千倍，所以如果照這樣來算，牠們到了九十歲的時候，罹患結直腸癌的機率會高到牠們八十歲的時候就全部死光了。可是事實上，藍鯨這種世界上最大的動物，並不如這種計算所暗示的那樣，是身上塞滿海盜般腫瘤的漂浮船隻。至於小鼠，著名的癌症流行病學家佩托曾在一九七五年發表的〈小鼠與人類的癌症與老化〉這篇文章中提出他的觀察：「大部分的物種在年老時都會罹患某種癌症，不管這個年老指的是八十周或是八十歲都一樣。」他的觀察結果現在稱為「佩托悖論」（Peto’s paradox）。

佩托悖論很清楚地表示，不知為何，活得比較久的物種，比活得較短的物種更能抵禦癌症。同樣的，體型較大的物種也比小型物種能抵禦癌症。如果在物種演化的過程中，罹癌率真的會隨著體型與年齡而上升，那麼沒有一種動物能活得比小鼠還久，弓頭鯨也絕對不可能達到脊椎動物最長壽的紀錄：兩百歲。只有一個方法可以解釋佩托悖論：演化能修改對癌症的敏感度。現在已經有證據能支持這個結論：保護我們免於罹癌的基因，也是與長壽有關的基因。佩托悖論不只是比較生物學的一個有意思的理論，還指出了動物界如何有效抵抗癌症的方向。也許藏在西敏寺的偉大地磚裡的訊息是正確的，長壽的祕密其實就在大型的海洋怪物裡。

（本文摘自《壽命天註定》／貓頭鷹出版社）

【內容簡介】所有的生命都難逃一死，但死亡的年紀未必相同，例如果蠅孵化後只能活幾個小時，地球最長壽的生物奧氏蜜環菌（Armillaria solidipes）卻能從冰河時期存活至今，我們該怎麼解釋這些差異？古今中外，人類爭相尋找長生不老的解方，但究竟是什麼主宰了我們的壽命，我們又為什麼會變老？

作者生態演化學家席佛頓由許多生物共通的生命機制，歸納出「免疫系統」、「抗癌能力」、「抗氧化能力」、「胰島素傳達」這四個主要關鍵，展示控制生物壽命龐大而複雜的系統，並帶你看見這些機制真正的幕後推手：演化。壽命長度如何被物種的演化需求所主導？以基因技術修改壽命真的可行嗎？跟隨席佛頓的步伐進入書中，這些模糊未解的疑問都將獲得解答！

【作者簡介】強納森．席佛頓 Jonathan Silvertown

現為英國愛丁堡大學的演化生物學教授，專長為植物族群學和演化。

席佛頓為多本書籍的作者或編輯，2008年出版的 Demons in Eden 獲著名英國生物學家薩克斯（Oliver Sacks）讚揚是一本充滿寫實描述、清晰分析的偉大科普書；前作《種子哪裡來？》（An Orchard Invisible）則獲選為英國《新科學人》雜誌最佳科學圖書。