「潮嚮‧山海基隆」是基隆市政府匯集山海資源規劃的產業主力品牌，同時邀請金曲獎知名設計師顏伯駿操刀完成識別！基隆市政府近年來積極推動地方產業升級，今年度所規劃一系列食安課程、食農及農事體驗工作坊、導覽解說員等課程便是為了積極配合農委會推動產業升級政策，輔導地方業者除了一般農耕、漁獲生產外，更強化營運能力至產品升級並開發休閒觀光等三級化實力。

「潮嚮・山海基隆」活動，今年結合農村再生社區，舉辦山海市集以及產地風味食堂，市集現場也可以體驗手作植物染DIY，染出屬於自己的染布！(圖/基隆市政府提供)

由農委會水保局補助基隆市政府辦理的農村總和計畫下，推出「潮嚮・山海基隆」產業觀光推廣活動，結合基隆山與海地方產業，透過多元且有趣的系列活動，持續整合串連基隆山海自然美景與文化歷史，創造基隆在地品牌差異化與獨特性。今年結合農村再生社區在基隆暖東苗圃舉辦山海市集以及產地風味食堂；串連富含在地歷史與特色大菁藍染」及「薯榔海水染」，市集現場也可以體驗手作植物染DIY，染出屬於自己的染布！深入瞭解地方人文特色，自然景色中環繞街頭藝人暖心的歌聲。在地風味食堂嚴選在地食材，搭配多元的料理手法，細心打造美味。

走入暖東苗圃來場森林浴，未來更將結合淡蘭古道、暖東峽谷、東勢坑生態區及其周邊森林區，打造體驗生態與歷史的旅遊型態，成為暖暖地區旅遊節點、環境教育基地，探索充滿知性與療癒的暖東苗圃；另外來到海這邊，由在地船長及漁娘帶領八斗子及長潭漁村的漁村巡禮，體驗船長扒手網撒網作業，參與漁村薪傳下水慶典儀式，以及品嚐漁夫食堂的豐富料理等，感受海邊的活力熱情。由生態廚師製作的限定餐點，菜色選用在地食材，讓每位民眾品嘗到基隆的山海美味。料理秀中搭配多元的手法、解說食材背後的故事，料理台前就像欣賞了一場美味的視覺饗宴，特色的擺盤與設計讓人驚豔，充滿基隆文化與記憶傳承的美饌體驗。

「潮嚮・山海基隆」展望未來一步步打造出專屬基隆的山海品牌，將計畫融入市集與系列體驗活動中，讓民眾從玩樂中學習，結合地方文化創意，促進地方再生與永續發展，一同感受基隆山海的美好。並邀請地方業者共同加入打造專屬基隆山海的旅行遊程、活化地方休閒育樂活動，提升在地青年與民眾對地方之認同感。(廣告)