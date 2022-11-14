現在是人手一杯手搖飲的小確幸時代，加上足球世界盃熱潮發酵，全球知名茶飲品牌CoCo都可與台灣運彩公司異業合作，只要於11/7到12/19 憑投注滿500元的實體台灣運彩彩券就能免費兌換「手採紅茶」一杯。「手採紅茶」挑選斯里蘭卡茶葉並手工摘採，香味比機器採集更加濃厚；另外店家還有新一季的「3Q奶茶」與「莓 I LOVE U 」莓果系列飲料可供選擇。CoCo都可源自於葡萄牙文，是笑臉的意思，目前全球分布約4500間門市，是國際級的手搖杯品牌。

「買運彩 看比賽」還能免費喝飲料，全球知名茶飲品牌CoCo都可與台灣運彩公司異業合作，只要購買500元運動彩券，拿著實體投注票券到CoCo都可門市，就能免費兌換限量的「手採紅茶」一杯，同時也能參考店家新一季推出的「3Q奶茶」，以及搶手的超人氣「莓 I LOVE U」系列，讓喜愛運動的粉絲在足球世界盃能夠有得喝、有得看，還有機會中大獎。

「手採紅茶」是CoCo都可9月份推出的新商品，嚴選斯里蘭卡茶葉，請當地師傅漫步茶園，用心挑選茶菁，比起機器採收有更精確的時間點考量，且師傅手選品質絕不妥協，每一片嫩芽都在充分的陽光沐浴下行光合作用，醞釀出醇厚茶多酚、兒茶素等，這樣的茶葉在經過發酵，養分才能烘托出飽滿風味，這也是「手採紅茶」喉韻迷人的秘密。

「手採紅茶」嚴選斯里蘭卡茶葉，請當地師傅漫步茶園，用心挑選茶菁，每一片嫩芽都在充分的陽光沐浴下行光合作用，醞釀出醇厚茶多酚。(中時新聞網攝)

CoCo店長洪正如表示，本季另外推出的「3Q奶茶」使用QQ及手作芋圓，搭配珍珠3種底料脫穎而出，奶茶與豐富的口感層次堆疊，同時享受嚼勁、飽足感，還有彈牙的趣味；「莓 I LOVE U」系列也深受少女喜愛，分為「莓果派對」、「莓果戀人」、「雲朵奶蓋莓莓」等3種品項，主打草莓、蔓越莓的花樣特調，口感享受如戀愛般的新鮮滋味。

「3Q奶茶」使用QQ以及手作的芋圓，搭配珍珠3種底料脫穎而出，奶茶與豐富的口感層次堆疊，同時享受嚼勁、飽足感、還有彈牙的趣味。(中時新聞網攝)

「CoCo」源自於葡萄牙文，是笑臉的意思，本次活動憑藉把美好分享給更多人的初心，CoCo都可與台灣運動彩券合作，讓更多人關注在卡達舉行的國際足總世界盃，時間從11月21日至12月18日都有精彩比賽。本次活動展現CoCo都可對台灣運動的支持，而購買台灣運彩每100元就會有10元自動挹注到國家運動發展基金，請大家喝飲料，看比賽、中獎金，還能支持台灣體育運動發展，活動企劃一舉數得，民眾可把握時間支持喜歡的隊伍，在螢幕前成為最大贏家。