美國政府上月7日公布新一輪對中國晶片的禁令，刺激中國加強晶片自主研發，雷鋒網報導，中國在成熟製程晶片競爭依然火熱，有部分國產晶片已出現突破，其中包括新能源車、物聯網和伺服器等，是中國晶片有機會創新的幾大關鍵領域。

雷鋒網以「美國制裁升級後，中國晶片公司現狀如何？」為題撰文指出，美國制裁升級，提醒中國半導體業正視國產進度。華強電子網集團分析師李湖提到，在美國制裁下，中國先進製程晶片、高性能晶片和記憶體晶片雖然備受打擊，走出困境需要一段時間，但在成熟製程方面，中國晶片競爭依舊火熱，MCU市場蓬勃發展，像是原本做通用型消費的MCU公司，也紛紛切入車用領域。

李湖進一步表示，華為旗下海思半導體、全志科技等企業引領中國晶片發展，也可以看出中國晶片業持續進步。

值得注意的是，中國在電阻、電感、電容、二三極體、其他被動元件、基站濾波器等元件，以及驅動IC、CIS和指紋晶片等，產品技術標準皆達全球一流水準，本土產線可量產。

另外在感測器、MCU、FPGA、記憶體晶片、手機SoC、車估計MOSFET、車規級IGBT、其他分立器件、藍牙和Wi-Fi晶片及碳化矽、砷化鎵等，也有個別產品技術標準達全球一流水準。

但李湖也提醒，中國晶片業原本在很多領域有進展，但出口管制升級後，許多原本可部分國產替代的公司遭受波及，包括矽晶圓、記憶體晶片、封裝測試、AI晶片等受影響。

李湖強調，中國在高階晶片產品方面依賴進口，發展國產勢在必行，包括CPU、GPU、DSP、電源管理IC、射頻前端晶片等其他類比IC產品，技術與全球一流水準也有較大差距、尚未量產，是中國晶片業未來努力的目標。

美國禁令仍拖累整體晶片業表現，中國晶圓代工龍頭中芯公布第三季營收為19.1億美元，低於預期的19.3億美元，獲利4.7億美元同樣低於市場預期的4.8億美元，公司更警告第四季將因美國制裁拖累營收15%。中芯執行長趙海軍坦言，公司可能需要更多時間才能從低迷的週期恢復。