第三屆台中樂居金獎雙年獎由「大毅植幸福」拿下今年度精神總錦標「金獎」，台中市政府都發局局長黃文彬27日將刻上社區名字的金獎獎盃親送至獲獎社區，移交給社區居民。黃局長表示，該獎盃將由社區保管1年，未來將傳承10屆，每年新刻當年度金獎社區，最後回歸市府珍藏，承繼社區共好精神。

今年為台中樂居金獎評選活動首次以雙年獎方式舉辦，去年活動因疫情影響而延期，聯合今年活動盛大舉辦，不僅提高總獎金額，獎項亦同步增加！並以「疫起挺過，榮耀再現！」作為本次台中樂居金獎雙年獎頒獎典禮主軸。

本屆金獎的「大毅植幸福」，是戶數258戶、屋齡7年的大樂青壯組社區。是從台中市約9千棟集合住宅中，歷經書面初評、簡報評選及實地訪查等公平公正且競爭激烈的賽制中，由12位評選委員們綜合建築、景觀、社區營造及物業管理等專業領域，從小樂新生組、大樂新生組、小樂青壯組、大樂青壯組、風華永樂組，各組特優社區中脫穎而出；評審們認為社區能勇奪金獎，主要是社區展現強大的住戶凝聚力、友善的設施、完備的節能減碳措施及優秀的社區營造能力。

「台中樂居金獎」所代表的理念，透過獎盃進駐社區方式，將金獎精神透過各屆優質社區持續傳承，27日都發局舉辦「祝福滿載，讓愛延續」金獎移交儀式，由黃文彬局長擔任宣傳大使，搭乘幸福專車將獎盃送至社區，住戶也在社區門口熱情迎賓，並順利安置獎座。

活動邀請三代「小孩、青壯年、長輩」代表上台進行樂居金獎獎座傳承儀式。(圖/臺中市政府都市發展局提供)

移交金獎活動開始，首先由住戶組成的樂齡舞動表演，精彩演出展現社區長輩十足活力；之後由社區老中青住戶代表上台與局長一同傳承金獎，社區也邀請局長協助頒發感謝狀，給大毅幸福教育基金會及社區志工隊等單位以資感謝，再次體現完善的社區設施及整體營造，是需要管委會、住戶、管理維護公司、起造人等各方共同努力投入方能成就。

社區主任委員領路，導覽來賓參觀社區公共設施(圖為天台互動區)。(圖/臺中市政府都市發展局提供)

最後由廖明誠主任委員領路，導覽來賓參觀社區畫廊、資源回收場、戶外堆肥區、頂樓農場及天台互動區。透過精彩遊覽，除一探社區完善的硬體設備外，對於社區所著重友善環境營造、回收再利用及住戶凝聚等努力不懈有更深的體認，也讓來賓們了解金獎社區所展現的「一步一腳印」踏實底蘊。

住宅處指出，本日順利完成移交後，象徵「台中樂居金獎」又向前邁進一步，因所有參與社區住戶共同的努力，才讓這個品牌繼續發光發熱，期許本活動來年能繼續保持量能，成為本市公寓大廈社區的重要指標，讓這份大家一起耕耘的美好經驗代代傳承，共創樂居台中！