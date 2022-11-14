星座專家唐綺陽分析11/14~11/20星座運勢，本周有3顆星在天蠍、2顆星在雙魚，月亮也落在水象，因此與家人團聚、談心機會多，處理內心的負面能量，也會對身心靈領域有感，想要挖掘內在焦慮的原因。

周三、周四時水星、金星分別進入射手，開始動念規劃旅遊，或對異國文化感到興趣，同時也會思考人生的長遠計畫，對跨領域或擅長之事發揚光大。除此之外，本周太陽在天蠍衝刺，會較關注性別、死亡、遺產議題，或藉由他人的成功致富，來刺激自身理財的動力。

星象影響：諸星在水象，水星、金星進射手，太陽在天蠍衝刺。

【累的：獅子、射手、水瓶、雙魚】

獅子：身心俱疲應適時放鬆，感情上多想不如行動。

射手：做好自己的事就好，感情要好好回應解釋。

水瓶：多和熟人工作，與伴侶相處避免過多自責。

雙魚：壓力大請適時休息，需要另一半的體貼。

【穩的：牡羊、金牛、天秤、天蠍】

牡羊：職場中貴人運佳，談感情請多放鬆。

金牛：工作火力全開如打仗，感情上越吵感情越好。

天秤：相信直覺能幫助工作，迷糊放鬆有助桃花。

天蠍：事業上要去蕪存菁，想戀愛要更加熱情。

【讚的：雙子、巨蟹、處女、摩羯】

雙子：按部就班別走岔路，對另一半別太死板。

巨蟹：貴人的幫助略顯古板，感情中避免太強勢。

處女：工作上多柔軟應對，多展現體貼照顧的一面。

摩羯：在工作與感情中，皆有命運轉折的機會。