民進黨台北市長候選人陳時中選情處於追趕態勢，近日頻頻找黨內大咖合體壯聲勢，並試圖藉由舉辦大型晚會拉抬造勢。但國民黨台北市議員候選人柳采葳以過去曾擔任媒體記者的角度直批，三層樓高的攝影台，沒有任何的安全防護網，也沒有人流管制，放任群眾擠上攝影區，危及攝影記者安全，質疑一個號稱五萬人的活動，國際媒體攝影區竟是三流的安全維護，不要忘記過去國外的慘痛教訓，不要讓憾事在台北上演。

柳采葳13日在臉書發文質疑，號稱最重視人權的民進黨，連攝影師的人生安全都不顧！這就是台上作秀，不管台下死活。民進黨昨天(12日)在凱道辦理造勢活動，一個號稱五萬人的活動，自然要把會場的大大小小硬體規劃好。這當然包含了媒體的攝影區。

「但是很遺憾的，民進黨號稱的國際媒體攝影區，卻是三流的安全維護」柳采葳指出，三層樓高的攝影台，沒有任何的安全防護網，也沒有人流管制，放任群眾擠上攝影區，危害自己也危及攝影記者安全。

柳采葳不禁要問，陳時中在台上喊著「一屆補八年」，但連最基本的工作都做不好，這個團隊怎麼讓人放心？怎麼讓人相信？我也要提醒民進黨，，做為曾經的媒體工作者，我有責任，替我的同業發聲，記者採訪的安全，是主辦單位的責任，不要忘記過去國外的慘痛教訓，不要讓憾事在台北上演。