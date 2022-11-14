無黨籍桃園市長候選人鄭寶清13日在臉書表示，根據媒體報導指出，最新民意調查中有49%的民眾對於他的福利政策是有感的。包括「學童營養午餐免費」、「購屋自備款政府扛」、「青年創業免利息」、「敬老金一萬元」
鄭寶清強調，要感謝各位認同寶清的四大政見，讓學童健康平安長大，讓年輕人有所居、好發展，也讓政府來幫忙孝順照顧長輩，實現「幼有所長、壯有所用、老有所養」的和諧社會。
鄭寶清也請大家一定要相信、支持他，他也承諾絕對說到做到，未來必定會為桃園市民帶來更多的福祉！
無黨籍桃園市長候選人鄭寶清13日在臉書表示，根據媒體報導指出，最新民意調查中有49%的民眾對於他的福利政策是有感的。包括「學童營養午餐免費」、「購屋自備款政府扛」、「青年創業免利息」、「敬老金一萬元」
鄭寶清強調，要感謝各位認同寶清的四大政見，讓學童健康平安長大，讓年輕人有所居、好發展，也讓政府來幫忙孝順照顧長輩，實現「幼有所長、壯有所用、老有所養」的和諧社會。
鄭寶清也請大家一定要相信、支持他，他也承諾絕對說到做到，未來必定會為桃園市民帶來更多的福祉！
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