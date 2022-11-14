苗栗縣長選舉將在11月26日投票，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎表示，下周六就是投票日，真的要親眼看著黑道入主縣府，再回過頭炫耀「終於教訓民進黨了」，這是想要苗栗更好的人希望做的事嗎？徐定禎說，絕對歡迎每個人用力的來監督他，請大家相信他，投給會贏的人，給苗栗一個改變的機會。

徐定禎13日在臉書粉專貼文表示，剛結束一天的行程，有些話他想要對希望苗栗更好、希望苗栗能夠翻轉的朋友們說。選戰將近，下周六就是投票日，苗栗的未來也即將揭曉，未來4年、8年、甚至是10年20年，會不會掌握在黑道手中？會不會繼續在黑暗中沉淪？或許你會說，就是要給民進黨一個教訓，或許你深信藍綠一樣爛，但是冷靜想想，苗栗72年來都是國民黨執政，黑道、買票、派系政治，這些每天都發生在我們的生活中，多少建設停滯、多少需求沒有被看見被改善，藍綠真的一樣爛嗎？要教訓的真的是民進黨嗎？

徐定禎指出，賠上苗栗的未來，讓黑道入主縣府，真的值得嗎？難道這樣的結果不是在教訓苗栗嗎？「苗栗國」這3個字，我們耳熟能詳。每次說出口，是戲謔、是自嘲或是無奈，我們比誰都清楚，我們多想擺脫這3個字。

徐定禎點出，反坤輿掩埋場被黑衣人暴力攻擊的那晚，我們大聲向社會呼救，但社群媒體一句「苗栗國」，就讓這些事情好像本該是苗栗的日常，苗栗發生不公不義事件時，一句「苗栗國」瞬間就能帶過。而我們能不能撕下「苗栗國」的標籤，這一次選舉真的非常重要。

徐定禎表示，他不是穩定當選，更不是民調領先好幾趴，到目前為止，他跟鍾東錦始終在誤差範圍內，也就是說，每一票對他們都非常珍貴，他們少了一個人的支持、少了1票5票，就會讓難得可以翻轉苗栗的機會，直接從他們身邊擦身而過。

徐定禎認為，每個政黨有提名機制和運行規則，或許他們做得不盡如人意，沒辦法做到非常完美，但是他們共同的目標難道不是要下架國民黨、難道不是阻擋苗栗繼續被黑金黑道滲透嗎？各位朋友，我們真的要親眼看著黑道入主縣府，再回過頭炫耀「終於教訓民進黨了」，這真的是想要苗栗更好的人希望做的事嗎？

徐定禎強調，絕對歡迎每個人用力的來監督他、監督施政，而且更大的前提是，我們一直是民主與進步的夥伴，也一直在這條路上流血奮鬥，也是經得起考驗與檢驗的候選人，請大家相信他、請投給會贏的人，給苗栗一個改變的機會，讓苗栗翻轉一次！