「陽光真博士柯志恩大勝假暖男醫生陳其邁！」國民黨前台北市議員羅智強週末看完高雄市政辯論會，他指出，上一秒陳其邁才說青年失業率六都最低，下一秒就被柯志恩揭穿提的數據是15至24歲，而真正關鍵的25至29歲失業率竟是六都最高，各種秒打臉揭穿真相。

羅智強指出，名義上是辯論，但由市府祕書長擔任主委的高雄市選委會，卻決定沒有交叉詰問，只有提問人提問。他不禁大酸，看完今天這場「辯論會」，只能說陳其邁非常有先見之明！上一秒陳其邁才吹噓自己重視人權成立性平辦公室，下一秒就被柯志恩揭穿上禮拜才通過「設置要點」；上一秒陳其邁才說青年失業率六都最低，下一秒就被柯志恩揭穿提的數據是15至24歲，而真正關鍵的25至29歲失業率竟是六都最高。

「沒有交叉詰問的政見會，陳其邁都被柯志恩完封，如果是有交叉詰問的辯論會，陳其邁的草包形象，絕對會被柯志恩一一揭露！」羅智強綜觀整場，陳其邁只會照稿念出公務員為他準備的數據，不是數字，就是韓國瑜，絲毫沒有對未來高雄的願景。柯志恩則是從經濟、區域發展、空品、教育和安全，來闡述對高雄的宏觀願景，用扎扎實實的政見論述，打臉暖男的虛假包裝！

羅智強告訴沒有看政見會的大家，當天真相如下：提問人問陳其邁如何留住高雄青年？陳其邁說可以用行政院勞動部的補助，然後還扯元宇宙，連留住高雄子弟都要中央來做，那要你這個市長到底幹嘛？另一位提問人問陳其邁農業永續，陳其邁才剛說完烏俄戰爭，糧食自給率很重要，然後下一秒就要農民不種稻米水果改種森林？

「更諷刺的是，陳其邁只敢說高雄嬰兒出生率是六都第2，但不敢說的是人口總增加率是六都倒數第2！」羅智強強調，出生的比別人多，但人口卻是負成長，陳其邁你還敢拿這當政績？更令人難過的是，2021年高雄拿下六都第1的，竟是嬰兒死亡率和孕婦死亡率，前者5.82(人/每千活嬰)，是17年新高，比率高於全國平均快3成；後者27.2(人/每十萬活嬰兒)，更是1998年以來最高，比倒數第二的桃園14.6高出竟然一倍！這樣的數據，還敢拿嬰兒出生率來當政績，陳其邁不該向全高雄的新生父母道歉嗎！