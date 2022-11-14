藝人KID(林柏昇)跨界飲食業，其經營的野人火鍋從開幕人氣就相當高，但也發生不少風波，繼早前新竹店風波後，近日又有客人投訴，因為店員結錯帳，竟在凌晨2點被打電話叫回現場作廢發票，氣得PO文控訴，引發軒然大波。

網友在《Dcard》PO文「KID野人火鍋糟糕的消費體驗」，他表示自己在本月12日深夜到野人火鍋用餐，2人消費了1200多元，稱讚餐點不錯，食材也新鮮，未料吃完後回到家時，接到店家電話，表示結帳時店員疏失，結到別桌的帳，要求他回到店裡作廢發票。

有網友13日在Dcard發文控訴，到野人火鍋用餐後，凌晨2點半接到店家電話表示結錯帳，要求立刻返回店內作廢發票，引發爭議。(圖／Dcard)

原PO說，這時已經是凌晨2點21分，他相當疲累，不願意回去，而且點餐後店家也沒給明細，自己根本不知道正確金額，但店員死纏爛打，只好再度發動引擎驅車回到店內，結果到了店內又說刷卡機故障，沒辦法刷退，只能打9折後退現金。

原PO不滿說，為什麼店家的爛攤子，要他浪費時間跟金錢去承擔，當初自己是衝著KID名氣去的，網路評價也不錯，換來的卻是如此糟糕的體驗，砲轟「店家的服務態度，需要重新審視一下」。

文章曝光引發熱議：「店員失誤結果叫客人承擔」、「要人半夜兩點回去，發票是打成兩億嗎」、「凌晨半夜找人回去才打9折，公關有待加強啊」、「是不能隔天再處理嗎」、「半夜Call人結果只給九折根本是嘲諷吧」、「是不是又要退回試營運模式了XD」、「打九折還OK，但至少幫負擔油錢才夠誠意」、「你還願意回去，是我就罵髒話掛電話了，誰理他啊」。

對此KID經紀人晚間回應，詢問過後該名員工並未要求客人當下立刻回到店內處理，只是基於客人離開沒多久，所以有義務立刻告知，後續也有派主管持續關心並溝通，並沒什麼問題。