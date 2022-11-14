敘利亞官方媒體指出，以色列今天晚間針對敘國荷姆斯省（Homs）一處軍事基地發動空襲，造成敘利亞政府2名官兵喪命，另有3人受傷。

敘利亞新聞社（SANA）報導，敘利亞防空系統對荷姆斯省上空的敵方目標做出因應，並攔截了「其中數個」目標。

報導引述軍方消息人士說法，聲稱敘利亞政府控制的謝拉特空軍基地（土耳其伊斯坦堡今天發生爆炸，總統艾爾段將事件定調為「攻擊」）遭到空襲，並有人員傷亡。

敘利亞國營電視台播放的畫面顯示，防空系統攔截「以色列的侵略飛彈」。

法新社報導，總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）通報指出，謝拉特空軍基地一帶發生爆炸，有4枚飛彈來襲。

這個地區是敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府和伊朗支持的組織所使用的軍事基地所在處。

以色列軍方今天拒絕對敘國媒體報導的空襲發表評論。（譯者：陳彥鈞）1111114