地下匯兌案查扣光是現金就有4000多萬，但盤根錯節的人脈網絡、接連的爆料，掀起招待所之亂。（警方提供）

郭哲敏（綽號小明）地下匯兌集團本月初被檢警掃蕩，身為主嫌的他卻在上月離境沒到案，加上接連的影片爆料、風紀傳聞，掀起的「招待所之亂」疑點重重。尤其在2名女檢察官被點名受調查、調職後，疑似來自黑白兩道透過媒體、社群放話，競相帶風向，讓當初參與搜索、卻不知藏了這麼多貓膩的員警，都驚呼：「水很深！」

這起招待所之亂，要從本月2日說起，2日新北檢指揮刑事局與台北市8個分局與刑大等單位，拘提搜索郭哲敏的地下匯兌洗錢集團，查扣現金4000多萬、折合約台幣2億多的泰達幣，收押6人，必礦科技公司總裁林秉文300萬交保。

由於這是警政署選前打擊地下匯兌的專案期間，警方破大案，是再正常不過的好事，但4日上午，網媒與前立委黃國昌相繼PO出警大校長陳檡文在2017年8月24日與林秉文出入信義區招待所的監視畫面，正式開啟招待所之亂的序章。

隨著陳被質疑違紀，該處也被揭露是郭哲敏用來款待政商友人的招待所之一，早前就被踢爆有高階警官出入。

而在內政部政風處著手調查之際，8日警政署長黃明昭在刑事局破案記者會後，被媒體堵訪說出：「經查並無陳檡文當年報備、報告的資料」，打臉陳「情蒐白狼」說詞。陳態度也轉趨低調。

10日，警政署督察室受內政部政風處之命，約詢影片當天與陳出入招待所的林秉文和另名林姓業者，事後有「消息」傳出2人替陳檡文作證，當天沒有陪酒傳播妹，是很單純的聚餐場合。

不過警政署督察室接著澄清，僅是調查雙林是否為警方定義須報備才能接觸的「特定對象」，以及該處是否不當，沒調查關於傳播妹陪酒等情事。

而根據黃明昭8日的說明，事實上警政署早就認定當天在場有警察需要報備才能接觸的「特定對象」，否則若是正常餐敘、正常接觸對象，督察室根本不必調查事先、事後有無報告。

就在內政部政風處還在研究如何處理這顆燙手山芋時，9日傍晚前立委黃國昌在臉書PO出另張內湖招待所的照片，讓2019年時任內湖偵查隊長的林弘基連夜被警局調查、記大過拔官。

台北市警局幾乎是火速、最嚴重的鐵腕懲處，被人拿來對比內政部對陳檡文案曖昧的調查態度。當然，內湖招待所爆料有聲音影像，也賴不掉。

三線四到兩線三警官接連被踢爆後，風暴回到整起地下匯兌「案源」的警政署政風室。政風室主任黃錦秋和主辦案件的新北檢檢察官王涂芝，被傳曾去過郭的招待所，11日深夜法務部、新北檢陸續發聲明，證實兩人2020年1月去過郭的招待所，目前調職、迴避案件，也都接受調查中。

期間，林秉文被跟拍到，他300萬交保後2天，就前往木柵密會前國策顧問、民進黨中常委黃承國。

黃年輕時的天道盟背景，始終讓器重他的蔡英文總統，擺脫不了「黑道治國」的質疑。而同樣年少輕狂過、還被警政署認定是「特定交往對象」的林秉文，交保後密會英系大老，且還被跟拍曝光，「終結黑金」固然淪為笑柄，但背後可能涉及的鬥爭手段，更讓人細思極恐。

最讓人霧裡看花的是，來自黑白兩道的放話持續不間斷。有人在臉書自稱吹哨者，指郭的集團神通廣大，雖否認外流影片，但高度推崇捲入紛爭的2名女檢座，讚許她們敢於伸張正義，替2人抱屈。

另有傳聞指，竹聯幫弘仁會因不滿今年初被刑事局雷厲掃蕩，將帳算在對頭的小明身上，甚至遷怒與小明可能有不當往來、也參與偵辦弘仁會案的警界人士。

有警政高層感嘆，掃黑、辦地下匯兌，都是警察治安工作的分內事；但盤根錯節的可議人脈網絡，被躲在暗處的爆料緊盯，都讓本該是為治安加分的破案功勞失焦。

這名警政高層直言，只能期待包括內政部政風處、廉政署、台灣高檢署等調查單位，能盡快公正釐清招待所之亂的真相，為風紀止血，揪出害群之馬，別再讓有心人士的放話、不停歇的爆料，打擊認真辦案的檢警士氣。