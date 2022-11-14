伊朗庫德族女子艾米尼9月死於警察拘押期間，引發長達數週的示威抗議潮後，伊朗司法部門網站指出，當局今天公布了跟「參與暴亂」有關的第一件死刑判決。

伊朗司法部門的米桑線上（Mizan Online）網站報導，這位身份不明被告在首都德黑蘭法院被判死刑，罪名是「縱火燒政府辦公大樓、擾亂公共秩序、集會且密謀危害國家安全罪」，還有「與真主為敵，犯下塵世腐敗」。

法新社報導，「塵世腐敗」（corruption on earth）是伊朗法律所規定的最嚴重罪名之一。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因違反戴頭巾和穿著得體的規定，9月13日在德黑蘭被警方拘捕後陷入昏迷，並於3天後的16日不幸喪命，這起事件引發全國動亂。

至少有數十人在示威抗議潮期間喪命，主要是示威人士，也有安全部門人員，伊朗當局則把抗議活動稱為「暴亂」。（譯者：陳彥鈞）1111114