韓國「最強大叔」馬東石在去年和小17歲的女友藝正花登記結婚，上個月在頒獎典禮上意外分享他已婚的消息，讓許多粉絲都又驚又喜，宣布婚後的首部作品《整形帝王》也受到眾人關注，預告中可看到身穿鮮豔襯衫的馬東石，以「一張嘴」掌管韓國時尚潮流指標之地「狎鷗亭」，還希望飾演最強整形醫師的鄭敬淏能幫他隆鼻，立刻被鄭敬淏反嗆「你那張臉幹嘛要弄鼻子啊？」 讓網友笑翻。

馬東石飾演狎鷗亭在地人。（車庫娛樂提供）

該片由馬東石擔任製片兼主演，攜手《犯罪都市2》、《極惡對決》製作團隊精心打造，集結鄭敬淏、吳娜拉、吳連序、崔炳模等華麗卡司，對於《整形帝王》的靈感來源，導演表示因為對於以韓國首爾狎鷗亭為中心，蓬勃發展的整形事業感到好奇，想描繪關於開啟韓流整形風潮的人物們的故事。馬東石在片中飾演狎鷗亭在地人，他表示：「拍攝得很愉快，也希望這部作品能帶給大家很多力量！」也透露拍攝時印象最深刻的事，「拍攝這部喜劇作品時，常常要一起憋笑才能繼續演戲，這是令我感到最辛苦的部分。」

鄭敬淏飾演擁有最強實力的整形外科醫師。（車庫娛樂提供）

因《機智醫生生活》廣為台灣觀眾所知的鄭敬淏，這次再次拿起手術刀，飾演擁有最強實力的整形外科醫師「智友」，回憶起拍攝過程，鄭敬淏表示：「每次去拍攝現場時都很開心，工作人員、導演、前輩們都很好，是最完美的拍攝現場！很慶幸能在不發生任何事故下結束拍攝，真的是很幸福的拍攝現場！」而對於和馬東石合作的感想，鄭敬淏則說：「拍攝現場總是充滿笑聲，我從馬東石、吳娜拉2位前輩那學到很多，好像真的有了2位很棒的哥哥、姐姐，讓我感到十分幸福！」

吳娜拉在片中和馬東石一起開創整形事業。（車庫娛樂提供）

以《天空之城》打開知名度的吳娜拉，這次飾演和「大國」（馬東石飾）一起開創整形事業的「美晶」一角，她表示：「和演員同事們、導演、工作人員們度過很棒的時間，感謝辛苦努力的大家，真的很幸福！」；因《花遊記》女唐三藏一角爆紅的吳連序則飾演高級醫美中心的神祕負責人「揆鈺」，她表示：「和前輩們、導演、工作人員像家人般相處得很自在，我所飾演的角色『揆鈺』很有魅力，我在詮釋時也十分樂在其中，請大家多多期待我嶄新的模樣，多多支持本作！」

吳連序飾演高級醫美中心的神祕負責人。（車庫娛樂提供）

《整形帝王》故事敘述擁有源源不絕的生意點子與天生好口才的狎鷗亭在地人大國（馬東石 飾），遇上了曾風光一時且擁有頂尖實力的整形外科醫師智友（鄭敬淏 飾）。有著夢想能東山再起的野心，且能一眼看出潛力的大國，本能地覺得迎來了一生一次能發揮事業手腕的時機，便以不凡的推力匯集了智友的實力、「狎鷗亭人氣王」美晶（吳娜拉 飾）的情蒐能力、「狎鷗亭富豪」太天（崔炳模 飾）的資金，並找上了擁有「狎鷗亭黃金人脈」的揆鈺（吳連序 飾），決心打造狎鷗亭的全盛期。將於12月2日在台上映。