Yuri在廁所門外苦等十多分鐘。（圖／讀者提供）

啦啦隊「Rakuten Girls 樂天女孩」陳怡叡（Yuri）近期參加《全明星運動會》第四季人氣飆升，上月底有讀者在台北市內湖區的咖啡廳巧遇這位女神，Yuri穿著紅色緊身上衣搭配花色吊帶裙，短裙下露出一雙細長腿，俏皮又性感的打扮令人眼睛為之一亮，她和一名女性工作人員進店後沒有到櫃檯買咖啡，反而是馬上奔向廁所想解決內急。

等不到廁所的Yuri最後只能快步離開咖啡廳。（圖／讀者提供）

Yuri和工作人員走進咖啡廳後沒有到櫃點餐，反而筆直走進廁所，看起來相當急，不過因為廁所內有人只好又退出來在外面苦等，Yuri坐在廁所門口的位置滑手機等待，也不時起身和工作人員聊天，但卻遲遲等不到裡頭的人出來，大約十分鐘兩人決定離開咖啡廳。

Yuri在《全明星運動會4》中的表現引人注目。（圖／翻攝自陳怡叡臉書）

忙於啦啦隊工作以及《全明星》的Yuri圈粉無數，上月和樂天女孩們拍攝的2023年個人寫真桌曆開放預購，她一舉打敗高人氣的林襄，躍上銷量冠軍，顯見高人氣，就連林襄也在Yuri的美照下忍不住留言讚她「宇宙漂亮」！