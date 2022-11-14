在場人士共同點放竹炮，展現堅定反賄決心(最高檢提供)

檢察總長邢泰釗到台東地檢署參加原住民反賄選影片播放典禮(最高檢提供)

為了在原住民地區宣導反賄選，最高檢察署與原住民委員會商請台灣原住民16族聘用委員，用各自族語、族服拍攝反賄選影片；其中台東地區是多元族群的地區，共有7個原住民族共同聚居，檢察總長邢泰釗特別在原住民最多的台東地檢署播放阿美、排灣、布農、卑南、雅美、魯凱、噶瑪蘭等各委員所拍攝微電影的首播典禮，與原住民委員共同呼籲「以原住民為榮，守護部落、反賄選」。

最高檢察署表示，最高檢與原住民委員會合作，共同商請台灣原住民16族聘用委員，用各自族語、族服拍攝反賄選影片，包括：「賄選將腐蝕民主政治之根基，傷害民主價值，影響地方公共建設品質，也勢必謀取個人利益」、「選前買票，選後就會貪汙」、「幫助候選人買票也是犯罪」、「不讓買票影響選舉結果」、「乾淨選舉，才能帶給族人幸福的未來」；最後由16族委員代表以族服、族語，共同呼籲「以原住民為榮，守護部落、反賄選」，請鄉親支持反賄選，一起建立乾淨選風。

檢察總長邢泰釗13日到台東地檢署參與原住民反賄選微電影首播典禮，典禮由伊濘文化健康站的迎賓舞揭開序幕，「達魯馬克」（意為：山林的勇士）耆老進行告知天神、祖先、祖靈的祈福儀式，讓這次選舉平安順利完成。檢察、警察、調查、政風及移民署專勤隊等單位，共同宣讀反賄選宣言。現場備有兩具已經有百年歷史的原住民傳統竹砲，由在場人士共同點放竹炮，展現堅定反賄決心。

邢泰釗致詞時表示，生活在這美麗天地，善良純樸正直的山林「達魯馬克」勇士，一定也會支持反賄選，讓這塊大家安身立命的土地更乾淨、更美麗。希望公平的選舉，選出有能力、有熱情的政治人物來領導大家，走出新的時代。就如同影片中，16族委員共同呼籲：「以原住民為榮，守護部落、反賄選」，請鄉親支持反賄選，一起建立乾淨選風。