前綠委、台灣維新台北市長候選人蘇煥智近日公開批評前國策顧問、民進黨中常委黃承國，黃隨後也做出回應，蘇則在昨（13）日強調，他與黃承國沒私人恩怨，只是不認同有被掃黑經歷的人擔任民進黨台北市黨部主委，「其實這已經是代表整個黨的墮落了！」更直言這是總統蔡英文及前民進黨祕書長洪耀福所造成。

黃承國日前遭爆料，在「鱸鰻」林秉文涉及洗錢案被交保2天後，兩人隨即密會。蘇煥智早先就曾批評過此事，12日更於政見發表會表示，如果北市由民進黨候選人陳時中當選市長，黃承國就會是地下市長，黃則回應，如依此邏輯，他在2014年挺柯文哲，柯當選後，自己豈不是已經做了8年地下市長？

蘇煥智昨於臉書說明，自己跟黃承國沒個人恩怨，對其公關能力也表示肯定，「他能夠取得台北市民進黨各派系噤聲不敢公開批判黑道當主委，尤其新潮流系也不敢公開批評他，算是很厲害了。」蘇強調，自己只是不認同有黑道背景的人出任民進黨台北市黨部主委，因為這代表整個黨的墮落。

蘇煥智指出，成為國策顧問、英系核心領導以及代表英系的民進黨中常委，這些都不是黃承國的錯，而是蔡英文及洪耀福的問題，也是整體民進黨「反黑金價值」的崩解。

對於黃承國說沒有在陳時中競選總部掛職位，蘇煥智提到，根據媒體報導，洪耀福和黃都有加入陳團隊「操盤」，黃也在陳的各種競選場合陪同出現，甚至陳在組織宗教後援會的時候，黃就是會長，「黃承國的手法就和許多組織犯罪者相同，雖然不掛組織名義上頭銜，但卻發揮實質影響力，操控組織！」

至於黃承國表示「柯市長當市長這8年，我有去推薦過任何一個人事嗎？我有去關說過任何一件事情嗎？」蘇煥智以台北市最大爛尾樓為例，他直言黃承國可以不必出面，下面就有民進黨英系議員配合其意志，而號稱不怕蔡英文、不怕新潮流的柯市府，也就真的乖乖配合不拆。