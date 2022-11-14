【愛傳媒陳朝平專欄】俄軍撤離赫爾松，據傳，俄軍撤離時，順手牽羊幹走了藝術博物館裡1萬5千件館藏藝術珍品；還有新聞報導說俄軍連家庭用的馬桶也拆卸帶走。烏克蘭總統澤倫斯基更是憤怒地指控俄軍破壞了赫爾松的通訊、供水、暖氣、電力等基礎設施。

俄烏戰爭延燒至今已9個月，赫爾松「淪陷」也有好幾個月了，難不成俄軍一槍未發、和平佔領了赫爾松?兩軍交戰，交戰地區基礎建設，怎可能毫髮無傷？赫爾松淪陷數月，回歸祖國，基礎設施還能完好無缺？

韓戰、越戰結束後，飽受戰火的南北韓、南北越的基礎設施能完好無缺嗎？美軍入侵伊拉克、敘利亞、阿富汗時，又何嘗對這些國家的基礎設施，手下留情？美軍撤離時，也沒幫著修復遭到破壞的基礎設施啊！

莫非，喜劇演員出身的澤倫斯基以為，真實世界裡的戰爭一如好萊塢拍戰爭片，導演喊卡，現場一切恢復原狀？

至於說俄軍擄掠了藝術博物館裡的大批珍藏，要嘛，只能怪烏克蘭沒早早向台灣老故宮人取經，先行將館藏珍品運到安全地帶保存。但是，根據烏克蘭官方貪瀆的輝煌紀錄，不免讓人懷疑，那些不翼而飛的藝術珍品，究竟是被盜賣了？還是因保存不善毀壞了，藉機嫁禍俄軍？

烏克蘭民眾和澤倫斯基若熟讀歷史，應該明白，當年八國聯軍入侵中國，不也擄掠了大批的中華文化嗎？最挺烏克蘭的英國，殖民埃及時，不也搶奪了大批埃及珍寶和木乃伊，搬到大英博物館裡珍藏了嗎？說來，搶奪擄掠他國文物典藏應該算是西方國家的劣根性和壞習慣；搞不好，烏克蘭民族當年也沒少幹類似的強盜行為！報應來時，怨不得俄國人！

相關報導中，指控俄軍拆卸家裡的馬桶這事兒，最令人百思不解！俄軍不習慣野戰廁所，得扛著馬桶上戰場？俄國的生活條件低劣到連馬桶都要幹回家？撤軍當下，還有餘力扛著沉重的馬桶回俄國？這樣的報導，恰恰說明了這則新聞的不真實性遠高於真實性！

翻閱俄軍撤離赫爾松的相關新聞照片和推特上的視頻，赫然發現，赫爾松道路平整、黃綠交雜的路樹在秋風中搖曳著、被洗劫的博物館外觀依舊典雅，鏡頭裡，車水馬龍，人們穿戴整齊，揮舞國旗，十分喜悅，一點都不像是一個歷經戰火洗禮、基礎建設慘遭俄軍破壞殆盡的城市！

誰能告訴我，俄烏戰爭的真相究竟是甚麼？

作者為資深媒體人

照片來源：俄羅斯、烏克蘭國旗。

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