須文蔚》到迷宮書店當一日店員

【愛傳媒須文蔚專欄】晚上到華山看《迷宮書店》全境式舞台劇，羅智成出了個任務給我，要我幫忙主持開場，當一日店員。

羅智成的想像力非凡，是最有故事的詩人，也不斷推陳出新，從古事今詮的《諸子之書》，到詮釋經典的《迷宮書店》，以及篇幅更宏偉的《問津》與《荒涼糖果店》，他腦中盤旋的故事還有好些個，等待他寫下來，更等待劇場演出。

《迷宮書店》由羅智成編導，陳建騏作曲，劇未央劇團演出，以超過40台投影機，打造出全境式舞台劇，讓觀眾置身在小王子、宋代園林、書店還有愛倫坡小說的恐怖情境中。

最要緊的是，聆聽演員們以典雅的語言談閱讀，辯論經典故事中人物的選擇，都好過癮。尤其陳建騏的音樂針對不同場景，貼近而悅耳地穩住了有些艱難的敘事，絕對是一大特色。

只先排練半場，未來在2022年12月4日（日） 至2023年1月8日 （日）間，會有完整的演出，無論是喜歡羅智成的現代詩粉絲，或是對多媒體劇場好奇，還是想一窺音樂劇的新發展，《迷宮書店》絕對不容錯過。

歡迎來到神秘的書店，走進地下室，打開書將會進到書中，沈浸文字描繪的世界，展開神奇或恐怖的探險吧！

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者提供。

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