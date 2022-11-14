聯合國第27屆氣候峰會（COP27）正於埃及召開，國泰金(2882)取得獨家直播峰會週邊會議，並結合已舉辦第六年的「2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，攜手證交所透過國外現場轉播、國內實體論壇等模式，與大家一起走入世界。國泰金董事長蔡宏圖、總經理李長庚獲邀參與「世界氣候高峰會(WCS)」，與國際社會分享台灣金融業戮力邁向淨零的決心與經驗。

WCS今年度特別邀請蔡宏圖擔任峰會講者，也是13年來首位來自台灣的開場專題演講嘉賓，蔡宏圖在「金融轉型：創新金融商業模式帶動的關鍵淨零影響」開場演講中提出三個重要觀點，首先，我們需要金融創新，如混合型融資（blended finance）成為主流方案，國際間透過開發基金、開發銀行提供信用增強與優化商業條件，兼容公共支持與民營資金，提升氣候創新投資與放款案件的可行性，合力尋求淨零轉型及社會難題的解方。

其次，機構投資者可透過資產管理人管理永續投資，以獲得在地投資洞察與專業建議。此外，關注氣候敏感產業的撤資趨勢，企業及金融機構應就擱淺資產謹慎評估，及早採取風險管理與轉型計畫。最後，淨零之路絕非易事，金融資源與承諾至關重要。全球經濟的不確定性和地緣政治風險使決策過程更加艱難，因此，在創新過程中，保持熱情是至關重要的。

在其他場次專題演講中，來自國際跨產業也展開對話，特別值得企業借鏡，在「從格拉斯哥到沙姆沙伊赫：展望全球淨零里程碑」場次中，包括聯合國開發計畫署（UNDP）氣候承諾負責人Cassie Flynn、福斯汽車永續長Ralf Pfitzner等闡明COP26至COP27期間，企業、政府、金融機構與國際組織等，如何將氣候承諾轉變為具體的氣候行動，引領全球邁向淨零經濟轉型。

會中世界黃金協會財務長Terry Heymann表示，所有企業必須要共同思考在促進實現股東利益同時，也能夠實現永續發展的目標。我們不可以被動等待政策制定者，也必須要結合民間的力量，利用現有的科技以及資金的援助，透過大家的合作，我們可以看到企業可以扮演重要的角色，協助這些國家完成淨零轉型並解決貧窮問題，讓個別國家在經濟發展的同時，也可以讓社會更穩定，這些都是企業的目標。

除了11/13的國際重要氣候峰會直播，11/14「讓世界走進台灣」於台北國泰金融會議廳透過實體論壇，邀請台灣產官學專家學者分享邁向淨零碳排的在地經驗，與台灣產業夥伴共同探索淨零碳排路徑的挑戰與策略，包括國發會主委龔明鑫、金管會副主委蕭翠玲、證交所董事長林修銘、中華經濟研究院院長張傳章等。