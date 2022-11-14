台北市行政院及警政署旁忠孝西路跟中山南路地下道14日凌晨發生一起嚴重車禍，現場疑似3輛自小客車競速造成1車翻車。（陳君瑋攝）

台北市行政院及警政署旁忠孝西路跟中山南路地下道14日凌晨發生一起嚴重車禍，現場疑似3輛自小客車競速造成1車翻車，駕駛則被壓在車下，經送醫後搶救不治，警方趕抵現場時，1名男乘客渾身酒氣意圖毆打警察，遭警方開槍擊中腿部後送醫無大礙，詳細車禍原因與肇責仍待進一步釐清。

台北市行政院及警政署旁忠孝西路跟中山南路地下道14日凌晨發生一起嚴重車禍，渾身酒氣的男乘客朝警察與在場媒體叫囂。（陳君瑋攝）

台北市行政院及警政署旁忠孝西路跟中山南路地下道14日凌晨發生一起嚴重車禍。（陳君瑋攝）

台北市行政院及警政署旁忠孝西路跟中山南路地下道14日凌晨發生一起嚴重車禍，其中一名男乘客企圖毆打警察，遭警方開槍擊中大腿後制伏。（陳君瑋攝）

據了解，3輛自小客車行經該地下道時，第1輛車被第2輛車追撞後翻覆，在附近路檢的員警聽見撞擊聲後前往查看，發現現場一片混亂，且有多名的黑衣人，第2輛車2名乘客下車後，突然衝向員警意圖施暴，身上有濃厚酒味，警方擔心遭到攻擊先對空鳴槍示警，但男子卻不理會，警方便朝該名男子腿部開槍，其他友人見狀非但不畏懼，反而更激動，連到場採訪的媒體記者也遭到推打受傷，該名男子中彈後被警方送往醫院。另外翻車的駕駛被壓在車下，救出時已無生命跡象，送往台大醫院搶救後不治。

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