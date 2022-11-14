最高檢察署因應九合一選舉，台東地區幅員廣闊，且有蘭嶼、綠島離島地區，選情激烈，檢察總長邢泰釗特別在台東地檢署召開一、二、三審區域聯合查賄專案會議，指示花蓮高分檢派2位二審檢察官，支援台東地區之選舉查察工作，並盡速進駐綠島、蘭嶼，協助選舉查察。

最高檢表示，檢察總長邢泰釗因應台東地檢署九合一選舉查察人力問題，於13日在台東地檢署召開一、二、三審區域聯合查賄專案會議，商請花蓮高分檢支援2位二審辦案經驗豐富檢察官，支援台東地區之選舉查察工作，並盡速進駐綠島、蘭嶼，協助地檢署選舉查察。

邢泰釗指示查賄團隊要破除在地情面，查賄的態度及決心要做出來，民眾才會有感受，進而支持查賄。會中有檢察官提供賄選特殊經驗分享，提醒台東地檢署需注意航班、船班及幽靈人口，並尊重及瞭解原住民之固有文化與傳統習俗，才能有效查賄。

專案會議上，花蓮高分檢及台東地檢署針對臺東地區選舉特殊性、查察策略規劃、反賄之措施、查察目標等，進行經驗交流；花蓮高分檢檢察長洪培根也提示與會人員反賄及查賄規劃，並要求警、調、廉政、移民等查賄團隊，在選舉的最後14天，嚴加查緝賄選。