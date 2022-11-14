諾魯共和國總統昆洛斯（RussJosephKun）率領訪問團於14日清晨抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮在桃園機場國賓門歡迎接機，昆洛斯表示， 這是他當選總統後第一次來台，將會利用這幾天在台灣期間，進行多方面的參訪，代表團也都非常期待這次的訪問。（陳麒全攝）

諾魯共和國總統昆洛斯（RussJosephKun）率領訪問團於14日清晨抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮在桃園機場國賓門歡迎接機，昆洛斯表示， 這是他當選總統後第一次來台，將會利用這幾天在台灣期間，進行多方面的參訪，代表團也都非常期待這次的訪問。（陳麒全攝）

諾魯共和國總統昆洛斯（RussJosephKun）率領訪問團於14日清晨抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮在桃園機場國賓門歡迎接機，昆洛斯表示， 這是他當選總統後第一次來台，將會利用這幾天在台灣期間，進行多方面的參訪，代表團也都非常期待這次的訪問。（陳麒全攝）

諾魯共和國總統昆洛斯（RussJosephKun）率領訪問團於14日清晨抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮在桃園機場國賓門歡迎接機，昆洛斯表示， 這是他當選總統後第一次來台，將會利用這幾天在台灣期間，進行多方面的參訪，代表團也都非常期待這次的訪問。（陳麒全攝）

諾魯共和國總統昆洛斯（RussJosephKun）率領訪問團於14日清晨抵台進行國是訪問，外交部長吳釗燮在桃園機場國賓門歡迎接機，昆洛斯表示， 這是他當選總統後第一次來台，將會利用這幾天在台灣期間，進行多方面的參訪，代表團也都非常期待這次的訪問。

諾魯共和國總統昆洛斯伉儷一行20人代表團於14日清晨5點37分搭乘華航CI54班機自澳洲飛抵桃園機場，外交部長吳釗燮代表在桃園機場B9國賓門迎接。

昆洛斯總統率領的代表團將在台灣進行5天國是訪問，預計19日離台，總統蔡英文將以隆重軍禮歡迎並設國宴款待，外交部長吳釗燮也將設宴接待訪團成員就氣候變遷等各項重要議題深化彼此意見。

昆洛斯總統及第一夫人所率代表團成員一共有20人，包括重要內閣閣員諾魯司法部長、外交及貿易副部長、內政部副部長、司法及邊境管理部副部長、國家緊急事務及體育部副部長等人。