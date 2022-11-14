英國女歌星杜娃黎波（Dua Lipa）被傳言將在卡達世足賽開幕典禮演唱，她本周在IG公開闢謠，她很討厭卡達政府，所以她根本不可能去參與演出。傳言中會出席的歌手還有哥倫比亞歌手J巴爾文（J Balvin）、美國黑眼豆豆（Black Eyed Peas）、韓國男團BTS、寶萊塢女星費希（Nora Fatehi，她是加拿大人）。

杜娃黎波寫道：「有很多傳言說我會在世足賽開幕式表演，我不會出演也絕沒有參與任何邀約洽談。我將會遠遠地為英格蘭代表隊加油，等到卡達解決所有人權問題、贏得世足賽主辦資格之後，我會很高興前往的。」

簡言之，杜娃黎波跟反對者一樣認為卡達不該舉辦世足賽。一部分的反對者是因為卡達必須在冬天舉辦，與歐洲職業聯賽撞期而不滿。另一部分反彈的聲音來自卡達的人權紀錄不彰，包括對男同性戀、跨性別的不友善法律以及漠視移工的生命。

杜娃黎波等人出演的傳言來自推特帳號「World Music Awards」，在他們爆料的演出名單裡，目前韓國男團BTS田柾國證實將會在20日的世足開幕典禮演出，世足賽官網也有列出寶萊塢女星費希。杜娃黎波闢謠之後，該則爆料的推文已被「World Music Awards」自行刪除。