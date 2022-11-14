近日，新北地檢署偵辦名模錢帥君富商男友郭哲敏涉嫌非法地下匯兌案，警界、檢察官，都陸續傳出有前往郭男的「八八會館」等招待所宴飲、賭博，引爆外界譁然。此外，在社群平台PTT、Dcard上有網友爆料內幕，指出在媒體釋出的照片、影片中，有出現一位張姓嫌犯，而他老婆疑似是以介紹彩妝、保養頗具知名度的YouTuber鄭雅勻。但目前鄭尚未回應，尚不知詳情為何。

YouTuber鄭雅勻在臉書、YouTube上分享彩妝、保養新知，是不少粉絲們相當信任的網紅。她在FB社群中，更是時常分享正能量的觀點，滿面笑容、陽光自信的模樣，獲得不少粉絲的喜愛。豈料，近日卻被網友爆料，她的老公疑似牽涉洗錢案。

網友指出，日前在三重發生的當街擄人案裡，他發現媒體釋出的郭哲敏案的相關照片中，有一張合影赫然出現出現疑似網紅鄭雅勻的身影，讓他相當震驚。細查之後才發現，原來張嫌過往還有許多前科紀錄，讓貼文者相當驚訝，表示「本來想說媽媽怎麼一陣子沒開團、更新妹妹動態了，結果原來是老公出事了？」

網友在Dcard上爆料。(圖／翻攝自Dcard)

此消息一出，便在網上掀起熱議，網友們表示相當震驚，紛紛留言指出「作為她粉絲真的希望她能出來說清楚」、「哇…雅勻照片直接出現在內文裡面耶」、「還以為她嫁入豪門過貴婦生活樂」；「誰知道真實目的是什麼」、也有網友呼籲大家能夠三思而後行，以免發生不可挽回的事情。