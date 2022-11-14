現年38歲的加拿大搖滾天后艾薇兒(Avril Lavigne)在 16 歲時就以反叛強烈的個人風格出道，她的酷帥搖滾女孩風蔚為風潮，不過近年Avril開始轉行龐克公主形象，在公開場合穿上粉紅色及公主裙，讓人大吃一驚。日前，艾薇兒罕見的平台上曬出幾張辣照，令許多網友相當驚訝，原來她一直隱藏超兇上圍。

艾薇兒上傳的相片中，她依舊頂著一頭標誌性的金色直髮造型，映入眼簾的是經典的漁網絲襪及厚底長靴，秀出一雙纖細的長腿，可看出窈窕身材及美麗五官與初出道時一模一樣，但最令人驚訝的是，她的上身只穿了一件挖空的粉色小可愛，露出了渾圓的上圍，並擺出多張誘人的姿勢，不禁讓人感慨她已經不是當年的小女孩，而是一個充滿魅力的人氣女星。

Avril為雜誌封面拍攝了多張性感照，更擺出多個誘人姿態，引來大批粉絲留言：「快辣死我了。」、「這女人太美了，我的天。」、「喜歡這麼多年也不知道他這麼有本事！」、「閉上你的眼睛。不准看，她美到你的眼睛無法承受。」

但也有許多網友直呼無法接受，「你變了」、「請不要開始表現得像梅根福克斯。像往常一樣保持健康。」、「請你不要往煽情的裸露方向走，我們愛你，請你保護自己。」、「這不是真的Avril」