變天了！氣象專家吳德榮表示，今天到周三東半部有局部雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率，氣象局也表示，北台灣轉涼，白天氣溫僅23、24度，整天感受較涼，宜蘭有局部大雨發生的機率。周三下午起至周六東北季風減弱，周日大台北、東半部再轉雨。

氣象局指出，今天（14日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的15.7度，同時早上發布宜蘭縣大雨特報，東北季風影響，今宜蘭地區有局部大雨發生的機率。今天溫度方面，清晨各地低溫20到22度，白天北台灣高溫約23度上下，花東24、25度，整天感受有涼意，中南部中午仍有28至30度左右的高溫，日夜溫差大，早晚偏涼，注意適時調整穿著。

氣象局發布宜蘭縣大雨特報。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天至周三（14至16日）東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，大台北東側亦有局部短暫雨的機率，桃園以南仍為晴時多雲的天氣。冷空氣雖不強，北台灣仍轉涼、白天高溫約在26度；中南部氣溫稍降。

吳德榮表示，周三下午起至周六（19日）東北季風減弱，天氣好轉，僅東北部偶有局部短暫雨的機率，氣溫漸升，下周日（20日）水氣增多，迎風面大台北及東半部有局部雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣，北台灣氣溫稍降。