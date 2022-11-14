九合一選舉投票在即，其中三強廝殺的新竹市長之爭是外界焦點之一。據中廣與蓋洛普12日公布的最新民調顯示，民眾黨高虹安支持度25.6%，民進黨沈慧虹23.38%，國民黨林耕仁17.35%，另有26.29%選民尚未決定投給誰。對此，國民黨新竹市議員陳慶齡認為，雖然林耕仁的支持度還是第三，但民調上升代表年輕人已陸續回流，很快就會迎頭趕上。

港媒《中評社》今（14）日報導，陳慶齡表示，林耕仁先前出手打高虹安效果明顯，連中廣董事長趙少康都認為，林的民調短短10天就上揚3.5個百分點，若再給他10天，可能會再翻3.5個百分點，因此新竹的勝負很難講。

陳慶齡分析，國民黨拿下新竹市長的意義在於選民認同國民黨，且不認同林智堅過去在新竹7年多的執政；而民進黨從上到下，特別是蔡英文從頭到尾都在「寵」林智堅，「這是一步錯，步步錯，不被選民所接受」。

而對於「藍軍打高虹安，會不會反倒讓民進黨坐收漁翁之利？」陳慶齡說一點都不擔心，因為新竹的年輕人已開始接受他們的做法，且看清蔡英文、林智堅的傲慢也陸續回流國民黨，「新竹藍軍活了，也回來了，不會讓民進黨繼續執政」。

陳慶齡直言，新竹市民不是健忘，也不會忘記林智堅一開始喊要竹竹合併，結果卻落跑去選桃園市長，最後論文抄襲被撤銷碩士學位，才不得已宣布退出桃園市長選舉，「從頭到尾都沒道歉，蓋出的新竹球場品質也沒有交代，還回來新竹替沈慧虹輔選」。