連鎖餐飲集團瓦城(2729)受惠疫情趨穩後人潮回流及節慶商機挹注，2022年第三季營運谷底強彈，獲利衝上歷史第三高、每股盈餘（EPS）3.94元，帶動前三季營運轉盈、每股盈餘3元。展望本季，集團擬定4大方針搶攻年底聚餐旺季商機，對營運成長樂觀看待。

瓦城第三季合併營收12.48億元，季增達45.96％、年增達47.77％，登近1年半高點、為歷史第五高。本業營運由虧轉盈，毛利率52.18％、營益率11.74％均登近1年半高點。稅後淨利1.18億元，創同期次高、歷史第三高，每股盈餘3.94元，較第二季及去年同期轉盈。

累計瓦城前三季合併營收33.09億元、年增8.95％，營業利益1.21億元、年增達近1.54倍，毛利率49.03％、營益率3.67％，優於去年同期48.63％、1.57％。雖然因補助減少導致業外顯著轉虧，稅後淨利0.9億元、年增11.45％，每股盈餘3元，較上半年轉虧為盈。

瓦城表示，隨著國內疫情常態化、適逢百貨周年慶等人潮回籠，集團趁勢推出冰甜品優惠及夏季新品吸客，配合父親節、中秋節等重要節慶挹注，餐飲需求強勁復甦帶動第三季營運大幅回升，與前三季同步轉虧為盈。

其中，瓦城第三季台灣營收12.24億元，季增達43.53％、年增達55.15％，中國大陸營收0.24億元，季增達近9.32倍、仍年減達56.71％。累計前三季台灣營收32.53億元、年增達13.75％，中國大陸營收0.56億元、仍年減達68.27％。

受惠百貨周年慶、雙十連假帶動百貨通路門市強勁成長，配合行銷活動及展店效益同步助攻，瓦城10月自結合併營收4.09億元，月增達12.35％、年減1％，改寫同期次高。累計前10月合併營收37.18億元、年增7.75％，為同期第三高。

展望後市，因應年末旺季到來，瓦城擬定4大營運方針衝刺營收成長。首先，集團持續進駐熱門商圈、並加強布局中南部，截至10月底已開出8家新店，展店效益助攻營收向上。同時，集團結合周年慶同推優惠，衝刺來客數及客單消費，盼顯著提升百貨通路門市業績。

同時，許多企業今年可望重啟睽違2年的尾牙計畫，瓦城提前於11月推出尾牙套餐，搭配旅遊金抽獎活動搶攻龐大的年末聚餐商機。而年菜外帶預購活動亦將於12月起跑，期待至明年春節前一路創造暢旺業績。

此外，續LINE官方帳號「wa10」後，瓦城積極研發結合訂位、訂餐、付款及累點等功能的自有APP，將於年底前試營運，強化數位服務。希望藉由4大營運方針優化內外結構，邁向「2023瓦城衝刺年」。

瓦城定調明年為集團衝刺年，除了全球研發中心將於明年下半年正式啟用，進軍美國計畫亦將重啟、預計明年第三季在南加州開出美國首店。同時，也將持續深耕台灣，以「瓦城」與「時時香」為主力、目標3年內再開60間新店，目標2025年集團門市達200家。