總統蔡英文昨（13）日前往桃園幫民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，有民眾趁她致詞時高呼「蔡英文下台」，遭維安人員驅離。國民黨立委賴士葆質疑，人民若有不同的聲音，不是被驅離就是被拖走，怒嗆綠色全面執政會變成全面獨裁。

蔡英文昨日前往桃園輔選，與鄭運鵬、現任桃園市長鄭文燦等人合體，已是近期第8度赴桃園跑選舉行程，不過在她致詞時，現場外有民眾高喊「蔡英文下台」，雖然一度造成現場騷動，不過維安人員火速掌握狀況，活動沒有受到太大的影響。

事後賴士葆在臉書表示，過去蔡英文告訴人民若聲音被無視，「如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子」，但事實卻是民眾不論想找蔡英文或是民進黨台北市長候選人陳時中，下場不是被驅離就是被拖走，直言「綠色全面執政就變成全面獨裁，容不得不同的聲音！」

另外，針對蔡英文、行政院長蘇貞昌近日頻繁前往桃園輔選一事，鄭運鵬指出他們並非單純去為他加油，而是每次都帶來相關建設與方案；國民黨桃園市長候選人張善政則提醒，蔡英文應多關心國家大事，不該為了去桃園而荒廢國政。