國內疫情趨緩，確診者隔離今（14日）起從7＋n放寬到5＋n，隔離期滿快篩陰性，即可提前解除自主健康管理；快篩陽性也可出門，但要全程配戴口罩、禁止聚餐、避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不定對象的場所；同時也鬆綁對24職類工作人員的疫苗3劑令限制，包括補習班、托嬰中心、酒吧等，《中時新聞網》整理新制5大QA，方便讀者快速了解新規定。

指揮中心將確診者隔離改為5＋n。（圖／指揮中心提供）

一、確診者隔離要幾天？

11月14日起確診者隔離改為5＋n，5天隔離期滿快篩陰性可提前解除自主健康管理，解除隔離後若快篩陽性需持續自主健康管理，最多7日。

二、隔離5天後快篩還是陽性，可以出門嗎？

疫情指揮中心指揮官王必勝表示，隔離5天後不論快篩結果陰性或陽性，都可以出門，只是陽性需加強自主健康管理，外出須全程配戴口罩，避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不定對象的場所，也禁止聚餐、聚會，若有就醫需求應遵守現行醫療應變措施，有症狀者要就醫，禁止搭乘大眾交通運輸工具。

三、7＋n改5＋n轉換期天數怎麼算？

王必勝指出， 5＋n隔離新制是11月14日才上路，因此在11月13日確診的民眾，仍要執行7＋n，不適用5＋n新制。

四、確診者的家人也要隔離嗎？

自11月7日起，指揮中心已解除居家隔離規定，同住家人若被匡列為接觸者，採7天自主防疫，不再開立居家隔離通知書，改發放4劑家用快篩試劑，自主防疫期間須備有2日內快篩陰性證明才可外出。

五、24職類工作人員取消疫苗3劑令，是指哪24類？

指揮中心宣布，14日起取消各場所和24職類和矯正機關等工作人員3劑令和快篩限制。取消三劑令的24場所工作人員包括高級中等以下學校及幼兒園、樂齡學習中心、兒童課後照顧服務中心、競技及休閒運動場館業、社區大學、游泳池、短期補習班、高級中等以下學校表演藝術類團隊練習。

錄影節目帶播映場所、電子遊戲場營業場所、資訊休閒營業場所、視聽歌唱場所、桌遊、麻將休閒館營業場所、會議及展覽場館、美容美體業、大型餐宴、婚宴場所、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）場所。

24職類別的工作人員，今起取消疫苗3劑令。（圖／指揮中心提供）

職業訓練場所、托嬰中心、失智社區服務據點、衛生福利多元預防社區式活動、親子館（托育資源中心）、衛生福利機構（社區型）、民俗調理業。