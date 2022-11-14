導電漿料廠勤凱科技(4760)前3季每股盈餘為2.96元，雖然目前全球景氣仍受到通膨、升息等因素影響，勤凱持續在新產品及新客戶上進行多元開發，預估待明年下游客戶庫存調整後，業績將會穩定回升。

勤凱第3季營收1.79億元，營業淨利0.15億元、稅後淨利0.19億元，單季每股盈餘0.63元，累計前3季合併營收7.65億元，營業淨利0.93億元、稅後盈餘0.89億元，每股盈餘2.96元。

勤凱指出，主要受到全球消費性電子景氣下修影響，被動元件市況持續疲弱，目前下游客戶進貨保守且尚處於庫存去化階段，致公司營收規模較去年降低，然從毛利率來看，公司高毛利產品仍維持穩定的出貨，前3季毛利率回升至21.49%，較去年同期增加1個百分點，預期今年第4季獲利仍可保持穩定，公司也將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

勤凱表示，目前全球景氣仍受到通膨、國際局勢等不確定因素影響，然高階車用電子、5G及太陽能等仍是未來發展趨勢，勤凱持續在新產品及新客戶上進行多元開發，佈局利基型產業，提高高毛利產品比重，預估待明年下游客戶庫存調整後，業績將會穩定回升，也將會對毛利率有正向改善。

在綠能產品方面，勤凱太陽能背銀導電漿為電池模組的關鍵材料，目前已獲9成以上台灣太陽能電池廠使用，並為客戶的主要供應商，預期將能隨著全球太陽能產業大趨勢而持續受惠，並可望為公司長期營運帶來穩健的成長動能。

勤凱指出，由於第三代半導體具有高功率、高頻及耐高壓的特性，可大幅提升效率、減少功耗及縮小體積，為電動車、再生能源、高頻通訊等產業的主要關鍵應用，並將會是下一世代的科技發展重心，公司研發的新品第三代半導體的低溫燒結銀膠及半導體封裝銀膠具有高導熱、提供基材良好附著力等特性，隨著產品認證測試及試量產進度推進，兩大新品應用需求將能隨之擴增，公司中長期營運展望正向。