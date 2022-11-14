【1】中小銀行土建融利率 飆破3％

中央銀行12月將再召開第四季的理監事會議，除了一般預期會再升息半碼（0.125百分點），金融圈更矚目的是存款準備率會否再調高。金融圈人士指出，現在市場資金已很緊，其中風險係數偏高的土建融業務利率上調幅度比其他類型放款更大，若央行12月對存準率「連三調」，屆時土建融利率在風險係數放大資金排擠效應下，上漲幅度「一定會比升息幅度還要來得大」。

【2】APEC將登場 張忠謀演說 料觸及半導體

APEC領袖會議將於18、19日在泰國曼谷登場，由台積電創辦人張忠謀六度代表出任。大會草擬宣言，為達2040年太子城願景（Putrajaya Vision 2040），將致力建立開放、有韌性且和平的亞太共同體。我國領袖代表張忠謀預料將向會員國傳達，台灣半導體供應鏈在全球具關鍵影響力，願和區域夥伴合作，打造安全、可信賴、有韌性的供應鏈。

【3】生技前三季 獲利排名洗牌

生技公司前三季財報陸續出爐，受疫情、通膨和美元升值影響，獲利排名大洗牌！光學、醫材外銷股、製藥、保健品族群表現最耀眼，泰博以EPS31.95元坐穩獲利王寶座；精華、晶碩搶攻隱形眼鏡龍頭，EPS都由16元起跳；美時和保瑞拚製藥王；美容、保健品股則由生展奪冠。

【4】十大法人買超股 出列

台股11日成交量暴增至3,409億元，為暌違4個月後首見3,000億元以上大量，個股成交金額以台積電（2330）的368.39億元居冠，其中法人買超過半、達190.73億元；後有欣興（3037）、聯發科（2454）等並列資金青睞前十大股，資金明顯回流電子股，僅美時（1795）、長榮（2603）為唯二非電股。

【5】熱門題材股 本周有望續攻

美國消費者物價指數（CPI）年增率縮小，美股、亞股狂飆，台股加權指數攻克萬四關卡，指數反彈至14,000點後爆量震盪換手，法人篩選包括聯電等16檔熱門題材強勢股，本周仍有望續攻。包括華新、聯電、台積電、技嘉、欣興、景碩、南電、金像電、台光電、聯茂、智原、創意、世芯-KY、中美晶、合晶、環球晶等個股，法人買盤匯集，人氣爆棚。