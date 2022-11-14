一代性感女神邱淑貞昔日美貌艷冠香港，1999年嫁給時尚富商沈嘉偉後育有3女，其中20歲大女兒沈月，完美複製媽媽的美貌，被譽為「最美星二代」，近年當起時裝模特兒後頗受矚目，另2名女兒沈日及沈晨較少露面，但外型一樣亮麗，最近三姊妹罕見同框，展現出仙女般的氣質，讓許多人直呼：「不愧是邱淑貞的神基因」。

畫面中，沈月一頭長髮如瀑，美麗明媚的笑容融化人心，一注意到鏡頭轉向她後，就大方親切地和粉絲們揮揮手，接著擁抱在她前方的演藝圈大前輩吳君如。原來三姊妹是一起來觀賞對方女兒陳是知的舞台劇《不，完美》表演，穿著輕鬆打扮的幾人，應是表演結束時來場世紀同框，吳君如則負責將影片上傳到IG限時動態，掀起粉絲暴動。

沈月的休閒打扮依舊仙氣爆棚。(圖/吳君如 IG)

至於二女兒沈日及沈晨長相也各有特色，可見她們已長大不少，脫下口罩後露出完整臉孔，看鏡頭打招呼的模樣非常從容，給人鄰家少女般的親切感，雙眼也很水靈有活力，讓人想多看幾眼。在這之後，吳君如將鏡頭帶回女兒陳是知，綁著馬尾的愛女抱著慶祝花束跟媽媽撒嬌，吳君如和沈月姊妹花們則比出俏皮的愛心手勢，最後熱烈鼓掌，熱鬧氣氛感染所有粉絲。

二女兒沈日、沈晨外型青春有活力。(圖/吳君如 IG)

粉絲見到貌美的三姊妹難得同框後也回應她們：「這樣一看沈月遺傳到媽媽大部分的美貌」、「三個女兒都越長越漂亮」、「星二代長大後都生得很美」、「邱淑貞當年被王晶打造成性感尤物，女兒只靠出席時尚活動太可惜，未來很受期待！」、「沈日沈晨也很好看的，越來越成熟！」