南韓知名男星李瑞鎮出道多年，憑著帥氣外表與精湛的演技獲得觀眾喜愛，近幾年更與綜藝鬼才羅PD在《花樣爺爺》、《尹食堂》中合作無間，人氣也因此再度飆升。而過去曾有多家媒體報導他的家境顯赫，不僅爺爺在60年代被譽為「金融界教父」、爸爸還是某金融機構的代表理事，讓他坐擁600億韓元（約14.2億台幣）的資產，被冠上富家貴公子的頭銜。對此，李瑞鎮近日登上劉在錫所主持的節目也首度做出回應。

李瑞鎮近日登上由劉在錫與曹世鎬共同主持的談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，當被劉在錫問到他名下擁有600億韓元（約14.2億台幣），家裡更聘請了6名幫傭時，李瑞鎮便直言「我要是有600億，現在就不會坐在這裡了」，更表示自己若是家財萬貫，那肯定會坐在後面的高樓上，低頭俯瞰一切，幽默又直白的回答讓2位主持人聽了捧腹大笑。

而關於家中是否真的聘請6名幫傭照顧生活起居，李瑞鎮也解釋，自己在剛出生、爺爺在世時，家中確實很不錯，爺爺是個德高望重的人，但後來家道中落「現在我家什麼都沒有」，甚至拉著坐在一旁的曹世鎬表示「我現在比世鎬還窮，你戴得手錶很好耶」，再度令眾人哈哈大笑，也破解大眾對於他家境優渥的迷思。