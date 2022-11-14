騎機車摸手機1秒就罰1千元？一名女騎士在臉書發文，稱自己在停等黃燈時調整手機擺放位置，短短觸摸手機1秒就被開罰1千元，好奇廣大網友是否知曉這條法規。不少網友猛烈砲轟，摸手機只分有無，與使用時間長短無關。

這名女網友12日在臉書社團《爆料公社》發文，透露先前騎機車行經新北市一處路口，趁交通號誌轉換之際，快速調整掛在脖子上的手機，她摸手機1秒，便遭到警方以「機車駕駛人行駛道路以手持方式使用行動電話，進行有礙駕駛安全之行為」為由開罰1千元。

女網友表示，不知道有這條法規，強調自己是在停黃燈時，因手機掛脖子不太舒服，出手調整後看了一下手機，但她也沒有撥打行動電話，不曉得騎車摸手機一秒就會有礙駕駛安全行為並罰1千元，好奇發問網友「有人知道這條法規？」

文章曝光後，不少網友認為，騎車就是不能觸摸手機，只分有摸與沒摸，且原PO也無法證明自己只摸了1秒，與使用時間長短無關，「乖啦，錢快去繳一繳」、「駕照燒了吧 以後別騎車了」、「騎在機車上，機車在路上，手摸手機，這就是危險駕駛，這是不對的喲」、「⋯⋯這不是早就有規定了」、「有行為跟時間長短沒關係！」、「停路邊，要熄火」。