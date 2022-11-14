放屁是人體正常的生理機制，不過有些場合頻頻放出臭味濃郁的屁，難免令人尷尬。醫師表示，放屁變多變臭可能有4個原因，包括吞下去的空氣多、腸胃的蠕動變快、腸道中的腐敗堆積物多且不佳菌種多，以及吃了較多產氣食物。但醫師也提醒，若屁奇臭無比且經改善飲食無用，需擔心是否真有腸道肉或腫瘤腐爛，建議就醫檢查並注意飲食健康。

外科醫師鍾雲霓在其臉書專頁表示，放屁和排便，並列為腸道運動中重要的部份。一般人每天放屁的次數約為5-25次不等，平均15次。對於民眾有時會疑惑為何自己屁會變多變臭，她分析有4個原因。

1. 吞下去的空氣多：講話快吃、東西快的人，可能在進食時吞入較多空氣，此類人可試著吃慢一點、細嚼慢嚥；另也有人是因喜歡喝碳酸飲料氣泡水、增加腸道氣體，導致排氣次數增加。

2. 腸胃的蠕動變快：吃的東西較刺激腸道時，會導致腸胃蠕動加速，所以喝咖啡、濃茶及吃麻辣鍋後，放屁會變多。

3. 腸道中的腐敗堆積物多且不佳菌種多：若腸道好菌稀少、飲食不健康，自然引起排氣通過時的臭味。值得注意的是，如果一個人原本健康者的屁突然變得其臭無比，改善飲食也沒用，就得考量是否真有腸道的肉爛在腸腔裡。「大腸息肉和腫瘤爛掉時，也可能是腐臭屁的來源，因此為了確保健康，還是要定期檢查，並注意飲食健康。」

4. 吃了產氣食物，例如有乳糖不耐體質的人，吃了一定量的起司、牛奶製品，就可能引起屁變多，或是吃了含硫食物，例如肉類、花椰菜、大蒜、洋蔥、韭菜、豆類、紅葡萄酒、地瓜等食物，均含有硫化物，而導致放屁的次數增加。