美股續漲，台股今（14日）以14080.91點開出，上漲82點，隨後漲幅擴大至超過百點，權值股台積電漲8.5元，觸及450元，聯發科上揚8元，觸及708元，航運三雄長榮、萬海及陽明漲逾1%，金融族群也開紅盤。

美國通膨數據下滑，台股上周五（11日）大漲503.8點，收在14007.56點，成交值為3354.15億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超487.34億，自營商賣超36.62億，投信買超35.49億，外資及陸資買超488.47億。

上周五美股四大指數續收紅，道瓊漲32.46點（或0.10%）至33747.86點，那斯達克指數漲209.23點（或1.88%）至11323.33點，標普500指數勁揚36.56點（或0.92%）至3992.93點，費城半導體漲82.40點（或3.08%）至2754.90點。