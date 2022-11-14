數字科技(5287)第三季合併營收5.07億元，續創歷史單季新高，年增2成，主要591房屋、8891汽車等多個平台市占第一的優勢，受益台灣房市、中古車市供需資訊需求顯現，與服務業人力需求擴張以及婚宴市場增溫，518熊班、Tasker出任務及結婚吧第三季營收成長。第三季營業淨利1.98億元，稅後淨利1.69億元，年增20％，每股稅後盈餘3.41元，累計前三季稅後淨利4.97億元，每股盈餘9.81元。

累計前三季各平台營收比重，591房屋交易營收佔比64％，8591寶物交易營收佔比21％，8891汽車交易營收佔比8％，518熊班暨人力平台營收佔比7％。

台灣邊境管制與防疫政策逐步鬆綁，旅遊、飯店、觀光、百貨、物流、交通等業者，增加人才招募需求，飯店業者亦搶攻新人婚宴市場，針對逐步解封各大產業人力需求重啟，518熊班以服務業產業為主打，快速提供企業求職者履歷媒合服務，而結婚吧為媒合攝影師、新祕與新人們的專屬頻道，加上Tasker出任務將迎接年底前的居家清潔需求釋出，以期挹注新創平台營收動能。

數字科技今年單月合併營收屢創新高，預期全年營收維持雙位數成長。