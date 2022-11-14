富驊（5465）10月合併營收3.58億元，較上月減少8%，隨著進入傳統旺季，訂單需求將於年底回溫，且公司承接全球領先搜索引擎新伺服器訂單，該機種已進入驗證階段，計畫明年第1季加入量產行列，有望挹注穩定營收及獲利。

受終端客戶庫存壓力影響，導致拉貨力道下降，富驊10月合併營收為3.58億元，月減8%，年減14%，累計前10月合併營收為36.73億元，年減21.48%。

富驊前3季稅後盈餘為2.47億元，年成長53.95%，每股盈餘為1.67元，富驊表示，雖然10月營收下滑，但高毛利產品持續出貨，10月每股盈餘仍表現亮眼。

富驊表示，客戶群需求穩定，高階伺服器需求持續發酵，隨著進入傳統旺季，訂單需求將於年底回溫，且富驊承接全球領先的搜索引擎公司新伺服器訂單，該機種已進入驗證階段，計畫明年第1季加入量產行列，加上軍規網通產品穩定出貨，有望挹注穩定營收及獲利。