世足賽開踢進入倒數階段，葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）準備出征前仍在抱怨他英超老東家曼聯的薄情寡義。2003年是曼聯名帥佛格森（Alex Ferguson）看中了C羅，把他從葡超挖過來。然而去年8月重返曼聯之後，簽下兩年合約的C羅卻與球隊管理層爆發不和。

C羅在英國主持人摩根（Piers Morgan）的專訪節目表示，他感覺遭到曼聯背叛了，他被球隊視為「黑羊」，也就是組織裡遭受同儕霸凌與白眼的不受歡迎人物，將一切錯誤歸咎於他。C羅多次聲稱要離開曼聯，因為曼聯內部在排擠他。

曼聯簽回C羅不久，與他友好的總教練索斯柯亞（Ole Gunnar Solskjaer）就宣告下台。後面接手的蘭尼克（Ralf Rangnick）、縢哈格（Erik ten Hag）都與C羅有矛盾。C羅給蘭尼克的評語：「如果你沒當過總教練，你要怎麼執掌曼聯？我從沒聽過這號人物。」

縢哈格則是把C羅當成替補，引起更大的怨恨，C羅說：「如果你不尊重我，那我也絕不會尊重你。」C羅今年7月回家看望生病的小孩，結果遭到高層質問為何缺席練球，這也令C羅不滿，指責高層缺乏「同理心」讓他「很受傷」。

老戰友魯尼（Wayne Rooney）近幾個月多次砲轟C羅，還呼籲曼聯踢掉C羅。對此C羅輕蔑地笑說：「我不知他幹嘛一直批評我，可能是他自己的生涯結束了，而我還留在高水準的聯賽。我沒說我看起來比他更好，雖然這是事實。」