追尋愛情時有些人會單刀直入、大膽示愛，但有些人則只會默默關注對方，愛在心裡口難開，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、金牛座、處女座常常因害怕喜歡的人拒絕他們，選擇壓抑自己的情感，等到百分之百確認後才會行動。

▍巨蟹座

巨蟹座習慣壓抑情緒，也很在乎安全感，面對喜歡的對象，因為怕被拒絕、抓住弱點，甚至怕難堪心碎，所以常是一個人苦苦暗戀，悶在心裡，沒機會得到任何回應。

▍金牛座

沉默是金牛座的天性，越是重要、私人的事務，他們更會沉默到底，喜歡一個人，無疑是金牛座私人的重要事情，他們很少會跟別人談到，而面對那個人時，金牛座又害怕不被接受，心裡很是放不下，經常在理智與情感之間徘徊、糾結，苦了自己。

▍處女座

處女座做事過於謹慎，總覺得事情有哪裡沒注意，敗在細節上，因此會多方確認，多方檢查，在愛情中，只要是處女座覺得表白不一定成功，他們就會選擇壓抑不說，但又不能什麼都不做，於是只好不停地在對方身邊晃來晃去，如同啞巴吃黃蓮。