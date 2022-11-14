土耳其伊斯坦堡知名觀光景點「獨立大街」當地時間11月13日下午4時許發生爆炸，截至今天上午，已造成至少6死81傷，外交部已向土耳其駐台代表貝定可表達我方誠摯慰問，外交部表示，根據我國駐處掌握訊息，截至目前為止尚無我國人僑胞傷亡的消息。

外交部發言人歐江安表示，據土耳其官方消息，這起爆炸事件，已造成至少6死81傷，確切爆炸原因尚在調查中。外交部亞非司長賀忠義大使於第一時間代表外交部長吳釗燮向土耳其駐台代表貝定可表達我方誠摯慰問， 對不幸亡者哀悼，也盼傷者早日康復。

她說，外交部已要求我國駐土耳其代表處儘速洽查是否有我國人遭到波及，同時也周知當地僑民提高警覺及注意自身安全。根據我國駐處掌握訊息，截至目前為止尚無我國人僑胞傷亡的消息，駐處會持續透過管道掌握情形。

歐江安表示，外交部除將持續密切關注相關事態的發展，同時籲請旅居土耳其的國人提高警覺，維護自身安全，並注意當地安全情勢，避免前往危險區域。如果遭遇急難需要協助，國人可即撥打我國駐土耳其代表處緊急聯絡電話：‪＋90-532-322-7162‬，或聯繫外交部緊急聯絡中心：‪0800-085-095‬。